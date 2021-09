Belgische start-up Sortlist haalt 11 miljoen euro op en breidt uit naar het VK

Het gaat om de derde financieringsronde voor de start-up, die momenteel actief is in België, Frankrijk, Spanje, Duitsland en Nederland. De financiering zal hoofdzakelijk worden gebruikt om de aanwezigheid op bestaande markten te versterken.

Het in 2014 opgerichte bedrijf uit Waver blijft groeien, een jaar na de overname van zijn Duitse concurrent AgenturMatching. Sortlist wil zich in 2022 ook in de Verenigde Staten vestigen.

“Vijf keer zoveel opgehaald”

"We hebben vijf keer zoveel opgehaald als in de vorige financieringsronde," zegt Thibaut Vanderhofstadt, CEO van Sortlist. "We moesten zelfs nieuwe gegadigden afwijzen om onszelf niet te veel te belasten. Wat belangrijk is, is ervoor te zorgen dat de mensen die investeren, overeenstemmen met onze waarden en onze visie delen. Het is geen puur financieel aspect."