Belgische activist in Congo slachtoffer van Pegasus-spyware

VS zetten Israëlisch spionage­soft­wa­re­be­drijf op zwarte lijst

Het Israëlische bedrijf NSO dat software levert waarmee wereldwijd tal van staatshoofden, oppositieleiders en activisten werden afgeluisterd is op de Amerikaanse zwarte lijst gezet. Het ministerie van Economische Zaken zegt dat de activiteiten van het bedrijf in strijd zijn met de belangen van de Verenigde Staten en de nationale veiligheid in gevaar te brengen. Export naar de VS is nu verboden.

3 november