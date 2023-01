Bekende datingapp Tinder komt met waarschuwingen voor oplichters

Apps zoals Tinder, waarmee je al swipend een mogelijke date selecteert, zijn razendsnel gegroeid. Daarmee zijn de apps ook een geliefd terrein voor criminelen die hun 'match' geld afhandig proberen te maken. Alleen in de Verenigde Staten loopt de schade van dit soort fraude al op tot gemiddeld 300 miljoen dollar (279 miljoen euro) per jaar, berekende toezichthouder Federal Trade Commission op basis van gegevens van sinds 2020.

Argwaan

Match Group adviseert mensen die via Tinder of andere apps dates zoeken om nooit geld te sturen naar personen die ze nooit hebben ontmoet. Ook moet je extra argwaan hebben als iemand die zich als een rijk of succesvol persoon presenteert met beleggingstips komt. "Als een potentiële nieuwe liefde je meteen crypto- of investeringsadvies geeft, dan is er een grote kans dat het een scam is. Rapporteer deze dingen altijd meteen op het platform waar je elkaar hebt ontmoet."