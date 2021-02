Begonnen in de garage, maar vandaag meer waard dan wat alle Vlamingen in één jaar verdienen: het verhaal van Amazon-oprichter Jeff Bezos

Ruim een kwarteeuw geleden begon hij boeken in te pakken in zijn garage, maar vandaag is Jeff Bezos (57) als tweede rijkste ter wereld meer waard dan wat alle Vlamingen in één jaar tijd verdienen. De bevlogen CEO van Amazon liet een elektronische boekenwinkel uitgroeien tot een imperium waar jaarlijks 3,5 miljard pakjes de deur uit gaan. Maar nu is het tijd voor wat anders.