Bedrijven betalen hackers 100 miljoen euro losgeld

Tripadvi­sor pakt hotel genadeloos aan nadat toerist in cel belandde door slechte review

13 november Een vakantieresort in Thailand is boos op Tripadvisor vanwege een opvallende waarschuwing op de pagina van het hotel. De wereldberoemde reissite meldt bezoekers dat het resort een klacht heeft ingediend tegen een gebruiker van Tripadvisor, die een negatieve recensie schreef. ‘De recensent heeft daardoor een tijd in de gevangenis doorgebracht’, valt er te lezen. Het hotel reageert woest en stelt dat het bericht ‘buitengewoon misleidend is’.