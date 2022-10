“Banken zetten 13 miljard klaar voor Twitter-overname Musk”

“Musk wil driekwart van personeel Twitter ontslaan”

Elon Musk heeft potentiële investeerders in zijn overname van Twitter verteld dat hij van plan is bijna 75 procent van de 7.500 werknemers van het sociale medium te laten gaan zodra hij eigenaar is. Dat bericht The Washington Post op basis van interviews met ingewijden en documenten die de Amerikaanse krant heeft ingezien. Twitter zou na een dergelijke ingreep nog maar 2.000 medewerkers over hebben.

21 oktober