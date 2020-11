Apple en Facebook kibbelen over privacybeleid

Dat is een streep door de rekening van het businessmodel van Facebook, dat op zijn beurt de fabrikant van de iPhone beschuldigt van machtsmisbruik. Apple verdedigde zijn beleid in een brief aan een reeks mensenrechtenorganisaties, waaronder Amnesty International. In de brief verwijt Apple de socialemediagigant Facebook dat het geen respect heeft voor de privacyrechten van zijn gebruikers.