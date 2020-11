Apple beschuldigt Facebook van gebrek aan respect voor privacy van gebruikers

Apple en Facebook ruziën over hun privacybeleid. Apps gaan in het nieuwe besturingssysteem iOS 14 van Apple -dat begin volgend jaar wordt gelanceerd- uitdrukkelijk toestemming moeten vragen aan gebruikers om hun surfgedrag te mogen volgen en zo gericht advertenties te kunnen verspreiden. Dat is een streep door de rekening van het businessmodel van Facebook, dat op zijn beurt de fabrikant van de iPhone beschuldigt van machtsmisbruik.

Apple verdedigt zijn beleid in een brief aan een reeks mensenrechtenorganisaties, waaronder Amnesty International. In de brief verwijt Apple de socialemediagigant Facebook dat het geen respect heeft voor de privacyrechten van zijn gebruikers. De nieuwe functie “komt er om één enkele reden: omdat we jullie bezorgdheden delen over het feit dat gebruikers gevolgd worden zonder hun toestemming en over het bundelen en herverkopen van data door advertentienetwerken en datamakelaars”, stelt Jane Horvath, directeur globale privacy bij Apple, in de brief.

Volledig scherm Apple verzamelt ook gegevens over de gebruikers, maar beweert dat het daarin niet zo ver gaat als Facebook. © AP

Horvath verdedigt Apples aanpak van gerichte advertenties, die volgens haar is gebaseerd op demografische gegevens in plaats van op het tracken van gebruikers. “Facebook en andere gebruikers hebben een erg verschillende aanpak”, aldus Horvath. Facebook staat immers toe “dat gebruikers worden gegroepeerd in kleinere segmenten”. Bovendien maakt Facebook ook gebruik van gedetailleerde gegevens over online surfgedrag om gericht te adverteren. “Het bestuur van Facebook heeft duidelijk gesteld dat het hun bedoeling is om zoveel mogelijk informatie te verzamelen via zowel hun eigen product als dat van derde partijen, om gedetailleerde gebruikersprofielen te ontwikkelen en er munt uit te slaan. Dit gebrek aan respect voor de privacy van de gebruiker blijft zich uitbreiden naar steeds meer van hun producten.”

Facebook reageerde scherp en stuurde eveneens een brief de wereld in waar vragen gesteld werden bij het privacybeleid van de technologiegigant. Facebook verwijt Apple misbruik te maken van zijn positie door zélf data te verzamelen en die ontoegankelijk te maken voor de concurrentie. “Hun bewering gaat niet over privacy, maar over winst”, aldus Facebook.

Ook volgens de Oostenrijkse privacyactivist Max Schrems maakt Apple zich net als Facebook schuldig aan het verzamelen van data van gebruikers zonder dat die daar de expliciete toestemming voor hebben gegeven. Schrems daagde eerder al Facebook voor de rechter en spant nu een rechtszaak aan tegen Apple.