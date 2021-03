“Amerikanen bezorgd om voornemen Google om cookies te blokkeren”

Noors parlement valt opnieuw ten prooi aan cyberaan­val

10 maart Zeven maanden na een eerdere cyberaanval is het Noorse parlement opnieuw het slachtoffer geworden van hackers. Dat maakte Marianne Andreassen, de directrice van de parlementaire administratie, vandaag bekend. Hoe groot de schade precies is, is nog niet geweten.