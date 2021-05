Amazon wint zaak voor EU-Gerecht tegen belastingbeslissing van Commissie: 250 miljoen euro “achterstallige” belasting geschrapt

In 2017 oordeelde EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) dat Luxemburg illegale staatssteun had verleend aan Amazon. Het bedrijf is gevestigd in het groothertogdom en genoot volgens de Deense voordelen ten opzichte van de concurrentie door een gunstige belastingdeal (‘ruling’) uit 2003, die in 2011 werd verlengd.