Amazon stuurt volgend jaar eerste satellieten de ruimte in

Hoe Elon Musk de hele wereld van snel internet wil voorzien tegen 2024

Even iets googlen vanuit een verlaten stuk woestijn in pakweg Botswana? Met Elon Musks “Starlink”-internet is dat vanaf 2024 realiteit. Vorige week donderdag lanceerde zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX de eerste 60 satellieten die wereldwijd voor supersnel breedbandinternet vanuit de ruimte moeten zorgen. “Een baanbrekende revolutie in vergelijking met ons huidige kabelinternet”, menen experts.

28 mei