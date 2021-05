“Amazon stort zich op markt voor medische zelftests”

Amazon wint zaak voor EU-Ge­recht tegen belasting­be­slis­sing van Commissie: 250 miljoen euro ‘achter­stal­li­ge belasting’ geschrapt

12 mei ’s Werelds grootste onlinehandelaar Amazon heeft niet van ongeoorloofde belastingvoordelen in Luxemburg geprofiteerd. Dat heeft het Gerecht van de Europese Unie geoordeeld. De Europese Commissie heeft in 2017 de Luxemburgse regering ten onrechte opgedragen 250 miljoen euro ‘achterstallige belasting’ plus rente te vorderen van Amazon, aldus de rechters.