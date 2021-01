Alternatieve chat-apps winnen aan populariteit: geheimer én gevaarlijker dan Facebook en Twitter

De meest gedownloade apps van de afgelopen dagen in ons land zijn Signal en Telegram. Dat eerste chatnetwerk wint aan populariteit door de nieuwe privacyregels van WhatsApp — waaronder het delen van gegevens met Facebook. In het geval van Telegram komt het neer op het principe: het is veilig en kent geen censuur. In de nasleep van de Facebook- en Twitter-block van Donald Trump, zoeken extreme stemmen en hun volgers dan ook steeds meer hun toevlucht in alternatieve communicatie-apps.