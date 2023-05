AI-pionier Geoffrey Hinton (75) vertrekt bij Google om te waarschuwen voor zijn eigen werk: “Het is angstaanjagend”

Na meer dan tien jaar bij Google aan het werk te zijn geweest, trok de Brit onlangs de deur van dat bedrijf achter zich dicht, naar eigen zeggen om vrijuit - zonder zijn voormalige werkgever te schaden - zijn bezorgdheid te delen dat kunstmatige intelligentie de wereld ernstige schade kan toebrengen. Een deel van hem heeft dan ook spijt van zijn levenswerk, zegt hij in ‘The New York Times’. “Ik troost mezelf met het excuus dat als ik het niet gedaan had, iemand anders het wel gedaan zou hebben.”

In 2012 ontwikkelde de AI-pionier aan de universiteit van Toronto samen met twee van zijn doctoraatstudenten de technologie die uitgroeide tot de intellectuele basis voor de AI-systemen die de grootste bedrijven in het vakgebied (denk aan Google, Microsoft, etc.) vandaag zien als cruciaal voor hun toekomst. Hun bedrijfje werd ingelijfd door Google, en Hinton - die zich al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw bezighoudt met de ontwikkeling van artificiële intelligentie - ontpopte zich het afgelopen decennium tot een van de meest gerespecteerde stemmen in het AI-wereldje.

Gevaren

Maandag sloot de 75-jarige Brit, die in 2018 samen met een aantal collega’s de Turing Award kreeg - een erkenning die vaak wordt omschreven als de ‘Nobelprijs van computerwetenschappen - zich echter aan bij de groeiende groep critici die stelt dat de grote technologiebedrijven het gevaar tegemoet rennen met hun agressieve campagnes om producten te maken op basis van generatieve kunstmatige intelligentie, de technologie achter populaire chatbots als ChatGPT.

De gevaren van AI zijn dan ook legio: het kan een instrument van desinformatie zijn, wereldwijd naar schatting zo'n 300 miljoen jobs in gevaar brengen en volgens sommigen, onder wie doctor Hinton zelf, op termijn zelfs een risico voor de mensheid vormen. “Het is lastig om te voorkomen dat mensen met slechte bedoelingen het voor slechte dingen gaan gebruiken”, stelt de AI-pionier, die lang gedacht heeft dat het niet zo’n vaart zou lopen.

In korte tijd hebben AI-systemen van Google en OpenAI met behulp van enorme hoeveelheden data echter enorme vooruitgang geboekt. “Kijk naar hoe het vijf jaar geleden was en hoe het nu is”, zegt hij over de AI-technologie. “Dat is angstaanjagend.” Op sommige vlakken overschaduwen de AI-systemen van Google en OpenAI volgens Hinton nu al de menselijke intelligentie. “Wat er in die systemen gebeurt, is misschien veel beter dan wat er in het brein gebeurt.”

Een detail van 'humanoid' robot Abel, die werd ontwikkeld door een team van bio-ingenieurs aan de universiteit van Pisa in Italië. Het is de bedoeling dat Abel, die geprogrammeerd is om menselijke emoties te herkennen en daarop te reageren, op termijn mensen met alzheimer of autisme gezelschap kan houden.

Escalerende wedloop

Tot vorig jaar ging Google volgens Hinton als een “goede rentmeester” om met de AI-technologie en was het bedrijf erg voorzichtig met het uitbrengen van technologie die schade zouden kunnen veroorzaken. Maar nu concurrent Microsoft zijn zoekmachine Bing met een chatbot heeft uitgerust en daarmee in het vaarwater van Google komt, stelt die laatste alles in het werk om eenzelfde soort technologie uit te rollen.

De wedloop tussen Google, Microsoft en andere concurrerende technologiebedrijven kan volgens Hinton escaleren in een wereldwijde wedloop, die zonder globale regulering niet te stoppen valt. Daarom moeten ‘s werelds toonaangevende wetenschappers volgens hem samenwerken aan manieren om de technologie te controleren. “Ik denk niet dat ze dit nog groter moeten maken tot ze zeker weten dat ze het kunnen controleren.”

Hinton is in eerste instantie bang dat zonder regulering het internet overspoeld zal worden door valse foto’s, video’s en teksten en dat “de gemiddelde mens niet meer in staat is om te weten wat wel en niet waar is.” Op de lange termijn vreest hij voor de gevolgen voor de mensheid, wanneer ‘killer robots’ - volledig autonome moordmachines - het ‘artificiële levenslicht’ zien. Hinton is dan ook ten zeerste tegen het gebruik van artificiële intelligentie op het slagveld. Niet voor niets verruilde hij in de loop van zijn carrière de Verenigde Staten - waar hij in de jaren tachtig als professor computerwetenschappen werkte - voor Canada: hij wilde geen geld aannemen van het Pentagon, dat destijds het meeste onderzoek naar artificiële intelligentie financierde.

“Slimmer dan mensen”

Wanneer Hinton vroeger de vraag kreeg hoe hij kon werken aan potentieel gevaarlijke technologie, antwoordde hij altijd met een citaat van ‘vader van de atoombom’ Robert Oppenheimer: “Als je iets ziet dat technisch mooi is, ga je je gang en doe je het.”

Tegenwoordig zegt hij dat niet meer. “Het idee dat deze technologie slimmer dan mensen kan worden, dat geloofden maar enkelen”, zegt Hinton. “De meeste mensen gingen ervanuit dat dit nog zeer lang zou duren. Ook ik. Ik dacht dat het nog zo’n dertig tot vijftig jaar of zelfs langer ging duren. Dat denk ik dus duidelijk niet meer.”

