Afbeelding van steen verkocht voor 1,1 miljoen euro

PayPal laat Britse klanten ook met cryptomun­ten betalen

23 augustus De Amerikaanse betaalgigant Paypal gaat zijn klanten in het Verenigd Koninkrijk de mogelijkheid bieden om met digitale munten te kopen of te verkopen, of ze te verzamelen. Die mogelijkheid bestond al in de Verenigde Staten, maar wordt nu voor het eerst uitgebreid naar een ander land.