Adverteerders weten Twitter goed te vinden, gebruikers niet

Ten opzichte van de voorgaande drie maanden kreeg Twitter er slechts 1 miljoen gebruikers bij die dagelijks actief zijn op het berichtenplatform. Die toename is een fikse tegenvaller, waardoor het aandeel Twitter in de zogeheten nabeurshandel kelderde. Zo kreeg het platform er in het tweede kwartaal nog 20 miljoen gebruikers bij. In totaal zijn nu 187 miljoen mensen iedere dag in de weer met Twitter.