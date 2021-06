8,4 miljard gehackte paswoorden online gesmeten: zo kan je checken of jouw gegevens gelekt zijn

De compilatie kreeg de naam ‘RockYou2021' mee, een verwijzing naar een vroeger datalek uit 2009, toen hackers meer dan 32 miljoen paswoorden van gebruikers van social media-apps konden buitmaken. Het huidige document is dus meer dan 262 keer groter dan dat uit 2009 en is vergelijkbaar met de zogenaamde Compilation of Many Breaches (COMB), goed voor meer dan 3,2 miljard gelekte wachtwoorden en het grootste gegevenslek ooit. COMB zit mee in de compilatie RockYou2021, die bijeengebracht is over verschillende jaren.

In principe zou RockYou2021 bijna twee keer de paswoorden van de hele online wereldbevolking kunnen bevatten, omdat er in totaal op onze planeet ongeveer 4,7 miljard mensen op het internet zitten. Dat maakt dat gebruikers best meteen gaan checken of ook hun gegevens gelekt zijn. Daarvoor kan je terecht op de gekende website Have I Been Pwned? CyberNews laadt ook zelf alle gelekte data van RockYou2021 op en stelt twee websites ter beschikking, waarop je eveneens kan controleren of je accounts gehackt zijn: de personal data leak checker (persoonlijke gegevenslekchecker) en de leaked password checker (gelekte wachtwoordchecker). Het opladen duurt een tijd, dus mogelijk moet je na een ‘negatieve test’ later nog eens opnieuw langsgaan.