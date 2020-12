12.000 meldingen van phishing per dag: hoe bescherm je je het best tegen cybercriminelen? En hoe gaan ze het vaakst te werk?

Oplichters plunderen rekeningen van Cre­lan-klant: “Duizenden euro’s kwijt door slechte beveili­ging, maar bank geeft mij de schuld”

15 augustus Oplichters hebben de rekeningen van Anita Martel geplunderd door haar via mail om te leiden naar een valse webpagina. 25.000 euro verdween. Een deel van de transacties kon geannuleerd worden maar haar bank Crelan verwijt Anita grove nalatigheid en wil niet opdraaien voor het resterende bedrag. De vrouw is woedend en zet verdere stappen. “Ik ben geen domme trien”, zegt ze. “Het is de slechte beveiliging van Crelan die het de fraudeurs zo gemakkelijk heeft gemaakt”.