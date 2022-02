1 op de 6 bedrijfs- en overheidswebsites in België kwetsbaar voor cyberaanvallen

Verouderde protocollen

Een op de zes websites heeft geen HTTPS-verbinding, waardoor informatie onbeveiligd wordt uitgewisseld. Bovendien gebruikt een derde van de beveiligde websites verouderde protocollen, die kwetsbaarder zijn.

"We vinden het beangstigend om vast te stellen dat er geen positieve evolutie is van de veiligheid van de bedrijfs- en overheidswebsites in ons land. In veiligheidstermen is stilstaan hetzelfde als achteruitgaan", zegt Francis Oostvogels, die ook als cyberbeveiligingsexpert bij BDO aan de slag is. "De frequentie van cyberaanvallen neemt toe en hackers misbruiken kwetsbaarheden in software sneller dan ooit.”