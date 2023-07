Robbe (25) wil taboe rond teelbalkan­ker doorbreken en organi­seert benefiet Apéro Against Cancer: “Veel jongeren voelen schaamte als ze merken dat er iets mis is”

Na een moedige strijd van tien maand heeft Robbe Lambrecht de strijd tegen teelbalkanker voorlopig gewonnen. Het is één van de meest voorkomende kankers bij jonge mannen, maar er rust nog steeds een taboe op en dat wil de jonge dj graag mee helpen doorbreken. In die periode kreeg hij enorm veel steun van de vzw Care4Aya, die jongeren van 15 tot 35 jaar met kanker op allerlei vlakken ondersteunt. Nu wil hij en zijn vriendin Eugénie met de benefietactie Apéro Against Cancer in Het Wonderbos in Ingelmunster iets voor hen terug doen.