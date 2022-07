Ziekenhuisingenieur schrijft open brief over Ventilus: “Gezondheid kan je nooit kopen”

De voormalig directeur Technische Dienst van AZ Groeninge in Kortrijk is op vandaag nog steeds lid van de International Federation of Hospital Engineers. Hij is ook een lid van het Burgerplatform Ingelmunster dat alles rond Ventilus volgt en meent dat een ondergrondse aanleg technisch perfect mogelijk en bevestigd door wetenschappers is. “Hoe kan de Vlaamse regering dit oplossen met netwerkbeheerder Elia, die niet wil meewerken aan een ondergronds alternatief?”, start hij zijn open brief. “Het ondergronds traject is de enige manier om snel uit de problemen te raken. We weten nu al dat Ventilus anders de opvolger wordt van het asbest- en PFOS-schandaal..

“Zwaarst belaste verbinding”

Vooral de recente uitlatingen van minister Demir in de Commissie Energie van het Parlement stoten hem tegen de borst. “Teveel papierwerk voor de Federale regering om het Ontwikkelingsplan van Elia te laten aanpassen en wijzigingen goed te keuren. Een dergelijk antwoord hadden we van een bevoegd minister niet verwacht. Waarom rekening houden met de gezondheid van de bevolking voor de nieuwe zwaarst belaste hoogspanningsverbinding van Europa boven woningen als er toch geen wetgeving is? Er is nog altijd het voorzorgsprincipe waarmee politici rekening moeten houden. Oorzakelijk of statistisch verband maken het verschil niet. Het gaat over de vaststelling dat deze aandoeningen meer voorkomen in zones van hoogspanningslijnen. Dan pas kan er gesproken worden over transport van massale hoeveelheden energie. Dit komt automatisch uit op een ondergrondse aanleg op gelijkstroom en dan is er geen discussie meer over gezondheid en geld.”