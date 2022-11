Yves viert jubileum legendarische discotheek Pavarotti met XXL-editie in Fabriekspand: “Honderden mensen namen ‘s avonds de laatste trein naar Ingelmunster om daarna met de eerste naar huis te gaan”

Meulebeke Meulebeeks koppel bij gestrande passagiers in Cancún: “Mijn man zit bijna door zijn medicatie heen. Als de vlucht nog eens uitgesteld wordt, zitten we met groot probleem”

Zo’n 250 reizigers zitten al sinds zondag vast in het Mexicaanse Cancun, doordat hun TUI-vlucht telkens uitgesteld wordt. Onder hen ook Jan De Decker en Christina Vanhulle uit de Kasteelstraat in Meulebeke. Ze zijn niet te spreken over de manier waarop ze in het hotel behandeld werden. “We zijn er niet meer welkom. Als er vanavond geen vlucht vertrekt, moeten we wellicht op de luchthaven slapen”, zucht ze.

2 november