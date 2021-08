Yves Lampaert voor het eerst vader geworden

Meulebeke HELPENDE HANDEN. Vrienden­groep uit Meulebeke vult vrachtwa­gen met hulpgoede­ren voor Ardennen: “We willen zélf de spullen uitdelen aan slachtof­fers”

3 augustus Heel wat streekgenoten springen nog steeds in de bres om de slachtoffers van de overstromingen te helpen. Een tiental Meulebekenaars is gestart met een spontane inzamelactie. Nog tot en met zaterdagmiddag kan iedereen spulletjes komen afleveren in de Oude Paandersstraat 19. “Zondag hopen we met een volle vrachtwagen door de straten van Theux en Trooz te kunnen rijden”, aldus initiatiefneemster Sabine Van Overbeke.