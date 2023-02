Workshops vriendschapsbandjes of talisman maken tijdens jeugdboekenmaand

Wie vier boeken of strips leest tussen 1 maart en 16 april en zijn klavertjevier terug binnen brengt, wordt beloond met een tas vol geluk. Er zijn in de bib ook leuke workshops voor creatievelingen. Op zaterdag 4 (van 10 tot 11 uur) en 25 maart (van 11 tot 12 uur) knip, plak en ontwerp je een eigen sleutelhanger, juweel of boeketje klavertjes in papier of vilt. Op zaterdag 4 maart (van 11 tot 12 uur) ontwerp je een eigen talisman die je geluk brengt. Op 25 maart is er ook een workshop vriendschapsbandjes maken, van 10 tot 11 en van 11 tot 12 uur.