Woning volledig onder de rook na korte keukenbrand

“Ik ging even buiten kijken omdat mijn dochter zou thuiskomen”, vertelt de buurvrouw. “En ik merkte dat er erg veel rook op het voetpad was. Toen ik naar boven keek zag ik aan de straatverlichting bij het huis ook erg veel rook. We zijn meteen allemaal naar buiten gegaan en ik heb de brandweer verwittigd.” Op het moment van de brand was niemand thuis. Daarom kon de brandweer niet meteen binnendringen in de woning. Ze deden van twee kanten een aanval en konden het vuur vrijwel meteen blussen. Het vuur was ontstaan in de keuken. De schade in de woning bleef beperkt tot rook- en waterschade. De aanpalende woningen konden volledig gevrijwaard blijven.