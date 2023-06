Woning onbewoonbaar nadat haag vuur vat, bewoonster afgevoerd

KRC Harelbeke geeft gratis abonnemen­ten weg: “Liever 1000 man die gratis komt kijken, dan 18 die betalen voor een abonnement”

Voetbalploeg KRC Harelbeke deelt gratis abonnementen uit voor volgend seizoen. Iedereen die in Harelbeke woont, of in een van de buurgemeenten, mag er gratis eentje aanvragen. “In plaats van 18 betalende mensen in de tribune, hebben we er dit jaar liever 1000 die gratis komen kijken. Meer sfeer en meer beleving, dat betekent méér fans, en méér sponsors”, klinkt het.