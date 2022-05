Witwaspraktijken of slachtoffer van vriendschapsfraude? Vrouw (63) stort tot 169.000 euro door naar Facebookvriendje

Oostrozebeke BELOOFD IS BELOOFD. Nieuwe dorpskern in Oostrozebe­ke, maar wat met park De Visscherie, Gentstraat en dagverzor­gings­cen­trum?

De bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteerden vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Oostrozebeke, waar werk is gemaakt van de dorpskernvernieuwing en er nog enkele grote wegenwerken in het verschiet zijn. Ook meer openbaar groen staat er duidelijk op de agenda, maar hoever is dat gevorderd?

24 mei