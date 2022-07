Werken van start aan nieuw woonproject Ingelpark

Het project wordt ontwikkeld en gebouwd door Eribo Stijlbouwers uit Waregem. Ingelpark is gelegen op de vroegere terreinen van de voormalige meubelwinkel Astrid. “In totaal zullen er 45 appartementen met één, twee of drie slaapkamers) ontwikkeld worden, elk met een eigen tuin of terras”, weet Pieter Vandewiele van Eribo, dat momenteel volop bezig is met de kelderwerken en het gieten van de vloerplaat. “We herontwikkelen dit terrein op een duurzame manier. Er komen twee gebouwen in een groot parkgebied, dat aansluit bij het natuurreservaat Mandelhoek. In het park voorzien we een wadi, een natuurlijke waterbuffer, we leggen een beek die ingekokerd was terug open en er wordt ook een wandel- en fietspad aangelegd.