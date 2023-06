WEER. Vanochtend kans op overwegend bewolkt weer in Ingelmunster

Meulebeke plaatst ‘verdwenen’ grafsteen van Camiel Vandevonde­le na een halve eeuw terug: “Eerherstel voor een bescheiden, maar merkwaar­dig ondernemer”

Wat begon met de ontdekking van een mysterieuze grafsteen bij een borstelfabrikant is uitgemond in een opmerkelijk eerherstel aan Camiel Vandevondele (1862-1929). Hoewel die naam nog bij weinig inwoners een belletje doet rinkelen stond hij indertijd aan de wieg van brouwerij Vondel en het gelijknamige bier. “Zijn grafsteen verdween in de jaren ’70 van het kerkhof. Vier jaar geleden vonden we hem bij toeval terug”, doet schepen Danny Bossuyt een onwaarschijnlijk verhaal uit de doeken.