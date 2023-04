WEER. Vanochtend helder weer in Ingelmunster

Arvesta neemt ForFarmers België over

ForFarmers, een internationale onderneming die complete en innovatieve voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij, heeft besloten om ForFarmers België, met vestigingen in Izegem en Ingelmunster, te verkopen aan Arvesta. Dat is het bedrijf boven de Aveve-winkels. Het gaat over een transactie ter waarde van 25 miljoen euro. Arvesta neemt de vestigingen in izegem en Ingelmunster over en ook de 80 medewerkers. Daarnaast gaan beide bedrijven ook nauwer samenwerken in de vleeskuikensector in België en Arvesta draagt haar voeractiviteiten in die sector in Nederland over aan ForFarmers. De overname zou in de tweede helft van 2023 rond moeten zijn. De Belgische mededingingsautoriteit moet eerst nog toestemming verkregen worden van de Belgische mededingingsautoriteit.