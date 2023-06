WEER. Overwegend bewolkt weer in Ingelmunster vanochtend

IN BEELD. Dames elite starten aan hun Belgisch Kampioen­schap Wielrennen

En ze zijn vertrokken! Het profpeloton bij de dames is uit de startblokken geschoten. Na een ploegvoorstelling op de Grote Markt rijden ze ongeveer 134 kilometer richting Zuid-West-Vlaanderen. Omstreeks 13 uur keren ze terug naar izegem en wachten er hen nog drie lokale rondes. Tegen 14 uur finishen ze in de Ambachtenstraat en weten we wie zich de nieuwe Belgische kampioene mag noemen.