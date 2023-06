WEER. Kans op helder weer in Ingelmunster vanochtend

BINNENKIJ­KER. Dokterswo­ning uit 1872 krijgt tweede leven als architec­ten­bu­reau: “We kwamen een kijkje nemen voor potentiële klanten, maar raakten zodanig gechar­meerd dat we het pand zelf hebben gekocht”

Ooit was het een statige dokterswoning en aan het begin van de twintigste eeuw vonden kloosterzusters er tijdelijk onderdak. Tegenwoordig is het historische pand in de Gentsestraat in Izegem de nieuwe thuisbasis van architectenbureau Van Damme-Vandeputte. De zaakvoerders restaureerden het gebouw in amper tien maanden. Het resultaat is een moderne werkplek, met heel wat knipogen naar het rijke verleden van de plaats. Wij konden binnen een kijkje nemen en doken meteen terug het verleden in.