WEER. Helder weer in Ingelmunster vanochtend

Ingelmun­sters rusthuis schrijft vervolg op succesvol kookboek voor wie moeilijk kan kauwen of slikken: “Met focus nu ook op feestelij­ke gerechten”

Pannenkoekjes met rode biet, energieballetjes of pompoen blondies. In het Ingelmunsterse rusthuis mag het wat meer zijn dan de klassieke aardappelen met vlees en groenten. Bovenal is het ook een verademing voor senioren die maar moeilijk kunnen kauwen of slikken en toch lekker en gezond willen eten. Maria Rustoord lanceerde acht jaar geleden een uniek kookboek en heeft nu een vervolg klaar. Deze keer komen ook kinderen aan bod en bereid je in een handomdraai een lekkere feestmaaltijd. Kook je mee?