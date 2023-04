WEER. Helder weer in Ingelmunster vanochtend

200.000 euro betaald voor 100 meter veiliger fietsen: “Maar het is élke cent waard”

Een veilige fietsoversteek over de Kanaalstraat, op de grens tussen Kortrijk en Harelbeke, is vrijdagochtend officieel geopend. Daarnaast kreeg de Luipaardstraat ook een fietspad in dubbele richting. Het gaat alles samen amper over 100 meter. “Maar het is een cruciale schakel tussen twee belangrijke fietsverbindingen”, zegt Kortrijks schepen Axel Weydts.