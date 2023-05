WEER. Helder weer in Ingelmunster vanochtend

Indieband DIRK. verovert buitenland­se podia met derde plaat: “Zonder gêne plat West-Vlaams kunnen spreken schept toch een amicalere sfeer”

“Goeien bal, gasten!” Als die woorden uit de mond van Tom Barman komen, weet je dat het goed zit. De West-Vlaamse leden van Indieband DIRK. mochten het voorprogramma van enkele buitenlandse shows van dEUS verzorgen, en zijn dus duidelijk klaar voor het grote werk. Op 19 mei staan ze met hun gelauwerde derde plaat ‘Idiot Paradise’ in De Kreun in Kortrijk, maar nu al blikken we met frontman Jelle Denturck (33) terug op een aantal hectische, maar fantastische weken in binnen- en buitenland.