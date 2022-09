‘Waar is Wally’ en Carmen van F.C. De Kampioenen verwelkomen kinderen in nieuwe leeshoek

In de vakantie werd in één van de lokalen een knus leeshoekje gebouwd. Vlakbij staat ook een goed gevulde boekenkast. “De kinderen mochten op de eerste schooldag hun lievelingsboek meebrengen en er in lezen”, vertelt leerkracht Ellen Devolder. “Voor de gelegenheid waren enkele leerkrachten verkleed in een personage uit een boek of strip. Zo was ik Carmen Waterslaeghers uit de stripreeks van F.C. De Kampioenen. Een collega was dan weer verkleed in Wally uit de ‘Waar is Wally-zoekboeken’.