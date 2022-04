Vrouw neemt autosleutels af van bestuurster die dronken indruk maakt en krijgt pak slaag

Ingelmunster Amy (34), mama van twee kinderen, knokt zaterdag op Boksgala: “Jongste (9) komt kijken, al weet ze dat ik knock-out kan gaan”

Amy Naert (34) neemt op 30 april opnieuw de bokshandschoen op, op het Ingelmunsters Boksgala. De mama van twee dochters is in het dagelijks leven bouwvakker en begon een tijd geleden te boksen om haar conditie op te krikken. Met succes, want bij de amateurs werd ze al drie keer Belgisch kampioene in haar gewichtsklasse. Ook sinds ze professioneel bokser is, gaat het haar voor de wind. Ze verloor ze nog geen enkele kamp.

