Vrouw kruipt snel achter stuur om man onder invloed te beschermen: “En dan nog rijden met twee kleine kinderen op de achterbank”

Politiemensen in een anoniem voertuig zetten op 5 december om 1 uur ’s nachts langs de Krekelstraat in Ingelmunster een auto aan de kant, voor een controle. Dat gebeurt nadat de wagen in kwestie traag langs hen was voorbijgereden. Binnen de kortste keren stond er een man naast de wagen en zagen de inspecteurs nog net hoe een vrouw in de wagen snel van de passagiersstoel op de bestuurdersstoel ging zitten. Ze besloten de man, waarvan ze zeker wisten dat hij de bestuurder was, te onderwerpen aan een ademtest. Die liet niks aan de verbeelding over: 1,7 promille alcohol in het bloed.