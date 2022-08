Vrouw komt met elektrische bakfiets ten val aan station Ingelmunster

Roeselare/Izegem Algerijnse ex-profvoet­bal­ler met kompaan terecht voor reeks winkeldief­stal­len in Roeselaar­se regio

Een 55-jarige Fransman en een 45-jarige Algerijnse ex-profvoetballer zijn verantwoordelijk voor een reeks van 16 winkeldiefstallen in Roeselare en Izegem. Zes maanden na hun arrestatie in Roeselare zitten ze nog altijd in de cel en moesten ze zich woensdag voor de rechtbank in Kortrijk verantwoorden.

17 augustus