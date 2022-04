Vrienden brengen festival Nachtraven Open Air naar kasteel van Ingelmunster

Korneel Cottyn (26) en Louis Plancke (27) kennen elkaar van bij de chiro en het jeugdhuis in Oostnieuwkerke, maar zijn ondertussen elk professioneel hun eigen weg gegaan. Korneel is fotograaf en grafisch specialist bij Thinking Edge in Kortrijk, Louis is productmanager bij het Roeselaarse Partyspace, dat allerlei zaken voor evenementen verhuurt.

House en techno

“Met Nachtraven hebben we nu een gemeenschappelijke passie waarbij we onder die noemer geregeld evenementen willen organiseren”, zegt het duo. “Nachtraven Open Air wordt onze vuurdoop, maar we willen in de toekomst met meer dergelijke evenementen uitpakken. We zochten en vonden met het kasteel van Ingelmunster een unieke locatie om met een house en techno concept uit te pakken. Op het binnenplein van één van de mooiste kastelen van Vlaanderen zullen zes topdeejays draaien, van TYRLL en Djaxx tot Niels Feijen. Enkele onder hen hebben ook al op Tomorrowland gedraaid.”

Vrienden Korneel en Louis willen met Nachtraven verschillende evenementen organiseren .Nachtraven Open Air in Ingelmunster is het eerste.

Knusse zone

Op het binnenplein kunnen vanaf 14 uur gasten terecht om in open lucht te feesten. Eens iets anders voor wie in hetzelfde weekend op het Labadoux-festival zijn gading niet vindt of een heel ander muziekgenre wil omarmen. “We voorzien de nodige food- en drinkstanden en aan de ingang voorzien we ook een knusse zone om gewoon gezellig te vertoeven”, aldus Korneel. “We denken wel dat er interesse is voor deze mix van goede muziek en een toplocatie en na corona is de knaldrang sowieso groot. De verkoop gaat dan ook goed. Wie een ticket wil, zal er snel bij moeten zijn.”

Feesten kan tot middernacht. “We beginnen bewust al in de namiddag om het ook voor de buren leefbaar te houden”, zeggen de vrienden. “We kijken uit naar ons eerste evenement, maar het wordt zeker niet het laatste. In juni lanceren we ook een zomerbar in Oostnieuwkerke en we voorzien een closing party in het parochiaal centrum dat wordt afgebroken. In het najaar willen we ook met een winterbar op de proppen komen.”

Tickets voor Nachtraven Open Air in Ingelmunster kosten 25 euro. Meer info via de gelijknamige Facebookpagina.