Vooruit wil doorstart Ingelmunsterse bijenwerkgroep

Izegem Maand rijverbod voor fikse snelheids­over­tre­din­gen: “Wou avondklok respecte­ren.”

Een jongeman uit Izegem zal binnenkort zijn rijbewijs voor één maand moeten inleveren. Een anonieme politiewagen stelde vast dat hij meer dan 120 kilometer per uur reed in een zone 70 en meer dan 140 kilometer per uur in bebouwde kom. “Ik wou op tijd thuis zijn om de avondklok te respecteren”, aldus de jongeman.

1 juni