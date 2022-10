Vooruit ijvert voor stadsrandbos tussen Ingelmunster en Emelgem

IngelmunsterKrijgt Ingelmunster er straks een groene long in de vorm van een stadsrandbos bij? Als het van politieke partij Vooruit afhangt wel. Raadslid Enigo Vandendriessche lanceerde het voorstel op de gemeenteraad en daar zien ze er wel graten in: “Al moet er zich wel een gelegenheid tot verkoop voordoen.”

Vooruit meent dat een gebied van tien hectare tussen de Elf Juli Singel en Gistelstraat perfect voor zo’n realisatie zou zijn. “Het staat ingekleurd als ‘parkgebied”, zegt Enigo. “Nu doet het echter dienst als landbouwgrond en zijn er verschillende eigenaars. Dit is voor ons het moment om onze bebossingsambities ook in Ingelmunster waar te maken. De Vlaamse regering subsidieert gemeentes die gronden kopen om te bebossen aan vijf euro per vierkante meter. De provincie doet daar nog eens anderhalve euro per vierkante meter bij. In juni stemde de gemeenteraad al in met de aankoop van 7.000 vierkante meter in het gebied. Dit perceel werd aangekocht om de ontbossing voor de nieuwe Lysbrug te kunnen compenseren. Zo’n bos zou een enorme meerwaarde voor onze inwoners en de natuur zijn. Bovendien sluit het aan bij de groene long langs het kanaal.”

Wachten op verkoop

De gemeente wil het voorstel mee ondersteunen. “Die eerste aankoop was een eerder toevallige opportuniteit, met grond die de eigenaar zelf aanbood”, zegt schepen van Leefmilieu Nadine Verheye (De Brug). “Over de andere percelen is ons niets bekend over een intentie tot verkoop. Mocht die er zijn, horen we het graag. Proactief naar grond zoeken is minder interessant omdat dit een invloed heeft op onze onderhandelingspositie. Onze gemeentelijke middelen zijn beperkt, maar de subsidies bieden zeker mogelijkheden. We keuren dit goed en gaan in overleg met de eigenaars als er zich een mogelijkheid zou aanbieden.”

De aanplant van een openbaar bos zou betekenen dat de landbouwactiviteiten op die gronden stopgezet moeten worden. Maar ook daar bieden zich opportuniteiten aan. Zo kwamen recent enkele landbouwgronden van de gemeente vrij van pacht. “Deze gronden zouden kunnen ingezet worden als ruilgrond voor de landbouwers in het parkgebied. Alle puzzelstukjes lijken in elkaar te vallen, we vragen dan ook aan het gemeentebestuur om het dossier snel op te starten.”

