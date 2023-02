Vijf rijbewijzen ingetrokken bij weekendcontroles politiezone Midow

De controles vonden plaats aan de N50 in Ingelmunster, de Ingelmunstersteenweg in Meulebeke, de Rijksweg en de N382 in Wielsbeke. Vijf politieploegen kregen telkens bijstand van twee motorrijders van de politiezone Midow. In totaal konden 90 ademtesten afgenomen worden. Vijf automobilisten (5,55%) hadden te veel op. Twee van hen moesten hun rijbewijs voor 15 dagen inleveren. Hetzelfde lot was drie andere automobilisten beschoren omdat hun speekseltest positief bleek na recent drugsgebruik. Naast vaststellingen van alcohol en drugs in het verkeer zijn ook nog boetes uitgeschreven voor afwezigheid van fietsverlichting, GSM-gebruik achter het stuur en inbreuken inzake inschrijving en verzekering.