Vierde hartoperatie wordt kunstenaar Johan Herman (66) fataal: “Gepassioneerd en gedreven”

Izegem / IngelmunsterKunstenaar en dirigent Johan Herman is maandag op 66-jarige leeftijd in ziekenhuis AZ Delta in overleden.De bezieler van ‘Kunst op en rond het water’ was vooral bekend voor zijn bronzen figuurtjes die makkelijk te herkennen zijn aan hun vierkante expressieve gezichtjes. Zijn gezondheid ging er het laatste jaar op achteruit. Een nieuwe hartoperatie moest hem er terug bovenop helpen, maar werd hem fataal.

Johan Herman is van opleiding saxofonist, maar moest na een hartoperatie tegen wil en dank zijn muzikale activiteiten stopzetten. Door zijn fysieke problemen stopte hij op 26-jarige leeftijd als professioneel muzikant. Later kon hij zijn ei wel kwijt als dirigent van het gemengd koor op de OLV-parochie in Ingelmunster, het Sint-Pieterskoor in Emelgem en koninklijke harmonie Sint-Cecilia in Ardooie. Sindsdien gebruikte hij zijn creativiteit om beelden te boetseren, met dank aan leermeester Marc Claerhout. Zijn stijl is figuratief en de figuren zijn altijd makkelijk herkenbaar aan de vierkante gezichtjes. “Het is mijn onofficiële handtekening geworden”, liet hij ooit in onze krant optekenen. “Het is iets waar de mensen me kunnen in herkennen. De wereld is dan misschien wel rond, maar ze draait vierkant en dat wou ik symboliseren. Voor het overige haal ik inspiratie uit het dagelijkse leven, maar ook uit spreekwoorden en zegswijzen.”

‘t Peerke

Wie door het Izegemse straatbeeld wandelt, kan hier en daar een bekend werk van Herman spotten. Zo staat in Emelgem ’t Peerke van zijn hand en maakte hij ook een sculptuur van bronzen wielrenners voor het vijftigjarig bestaan van Izegem Koers, een wedstrijd waarvoor hij overigens elk jaar een kunstwerk voor de winnaar maakte. De creatieveling organiseerde ook twintig jaar lang ‘Kunst op en rond het water’ in een tuin met grote vijver bij zijn woning in de Vijfwegenstraat. In 2015 vierde hij met een speciale expo nog dat hij al 30 jaar keramieken en bronzen beelden maakt. Johan verhuisde begin 2021 terug naar zijn geboortedorp Ingelmunster. Vorige zomer exposeerde hij er nog recent werk in zijn tuin. De laatste jaren had hij ook een grote passie gevonden in videografie en was hij actief bij filmclub De Roeselaarse Cineasten.

Volledig scherm Johan Herman stelde in 2019 zijn boek 'Open-Hartig' voor, waarin hij getuigde over het leven als hartpatiënt. © Joke Couvreur

Nieuwe hartoperatie

De hartproblemen waarmee hij worstelde, vormden in 2019 de inspiratie voor zijn boek ‘Open-hartig’. Daarin getuigde hij wat voor impact zijn twee aangeboren hartaandoeningen en daaropvolgende intensieve operaties op zijn leven hadden. “Zijn gezondheid ging er het laatste jaar helaas op achteruit”, vertelt stiefzoon Tom Vandenbussche. “Zijn nieren vielen stil en de artsen van AZ Delta in Roeselare hebben hem een paar keer moeten reanimeren. Alleen een vierde hartoperatie kon hem nog redden. We wisten we dat dit heel riskant zou zijn en hij heeft het helaas niet overleefd. Johan was een groot familieman. Zijn vrouw Christine Vandenbulcke, kinderen en kleinkinderen waren zijn oogappels.”

Volledig scherm Eén van de kenmerkende kunstwerken met expressief gezicht van Johan Herman. © rv

“Veelzijdig kunstenaar”

De Izegemse cultuurschepen Kurt Himpe (N-VA) is vol lof over de kunstenaar. “Johan Herman leerde ik kennen als een gepassioneerd en veelzijdig kunstenaar die tal van succesvolle projecten uitwerkte. Dan denk ik uiteraard aan de openluchtexpo ‘Kunst op en rond het water’ in Emelgem”, .”Hij kon zo gedreven praten over zijn typische kunstwerken. Eén van die werken, ‘Massaspurt’ naar aanleiding van de vijftigste editie van Izegem Koers, op het binnenplein van het Izegemse stadhuis zal vanaf nu altijd een knipoog zijn naar Johan Herman.”

Ook Harmonie Sint-Cecilia uit Koolskamp betuigt zijn medeleven. “Johan, bedankt voor alles, uw inspiratie, uw muzikale sturing, uw lach, kortweg uw aanwezigheid. Het ga je goed.”

De familie organiseert op een later tijdstip nog een herdenkingsplechtigheid in de aula van funerarium Snoeck. “Een laatste groet is niet mogelijk omdat het zijn laatste wens was zijn lichaam af te staan voor de wetenschap”, geeft de familie nog mee.