Vermiste knuffelleeuw van vermoorde Leander terecht: “Hij ruikt naar hem, dit maakt ons zo blij”

Ingelmunster/Tielt/Pittem/HouthulstIn het sorteercentrum van De Kringwinkel Midwest is woensdagmorgen de spoorloze knuffelleeuw van de vermoorde Leander Quintyn (32) uit Tielt teruggevonden. “Het was een zoektocht met heel weinig kans op succes”, zegt Henk Missiaen van De Kringwinkel. “We zijn dan ook heel tevreden dat we de familie van Leander kunnen helpen.” Zus Kim haalde de knuffel op.

Maandag, toen duidelijk was dat ruim 14 dagen voordien zonder medeweten van de familie in Tielt de rijwoning van Leander Quintyn werd geruimd, belde zus Kim naar het sorteercentrum van De Kringwinkel Midwest in Ingelmunster. Daar kreeg ze Henk Missiaen, één van de verantwoordelijken aan de lijn. “Hij beloofde z’n uiterste best te doen maar wilde ons geen hoop geven op een goeie afloop”, zegt Kim, die in Houthulst woont. “Kan ook niet”, zegt Henk. “Wekelijks worden bij ons tientallen vrachtwagens aangevoerd met allerhande spullen. Daar haal je met een vingerknip niet uit wat je zoekt.”

Naald in een hooiberg

Henk briefte onmiddellijk de medewerkers van het sorteercentrum. “We verspreidden ook snel een foto van het leeuwtje in kwestie naar de winkels die we beleveren, met de vraag om hem niet te verkopen, mocht hij daar ergens opduiken. Ons probleem was dat we niet wisten of de knuffel het sorteercentrum al had verlaten. Afhankelijk van de aanvoer en de medewerkers die we ter beschikking hebben, worden goederen hier snel of trager gesorteerd en verzendklaar gemaakt voor onze winkels. Komt daarbij dat we verschillende stromen hebben die de goederen kunnen volgen. De knuffel van Leander kon bij het speelgoed zijn beland maar evengoed bij textiel of - omwille van het hartje vooraan op de leeuw - ook bij de goederen die we het jaar rond reserveren voor Valentijn.” (lees verder onder de foto)

Volledig scherm De vermoorde Leander Quintyn (32) uit Tielt, en de knuffelleeuw die zijn familie zo graag had teruggekregen. © RV

Goed nieuws

Maandag en dinsdag werd in het sorteercentrum in Ingelmunster met man en macht gezocht naar het vermiste leeuwtje van Leander, woensdagmorgen ging de zoektocht verder. “Uiteindelijk besloot ik om ook de vele tientallen dozen te screenen die al klaar stonden om te verdelen naar onze winkels in Tielt, Izegem, Roeselare en Torhout”, vertelt Henk. “Bij zowat de vijftiende doos die ik openmaakte, zag ik ‘m plots zitten. Daarop heb ik gebeld naar Kim, de zus van Leander, om het goeie nieuws te melden.”

Quote We zijn de mensen van De Kringwin­kel ontzettend dankbaar. Dankzij hen krijgen we een stukje van Leander terug Kim Quintyn uit Houthulst, zus van de vermoorde Leander (32)

De geur van Leander

Kim Quintyn kon even geen woord uitbrengen aan de telefoon, zo blij verrast was ze. “Hier zijn geen woorden voor”, zegt ze. “Henk had ons duidelijk gemaakt dat er slechts een waterkansje was dat de knuffel van Leander zou teruggevonden worden. Daarom durfden we maar een heel klein beetje hopen op een goeie afloop. We zijn de mensen van De Kringwinkel ontzettend dankbaar. Dankzij hen krijgen we een stukje van Leander terug.” Kim ging de knuffelleeuw woensdagvoormiddag al ophalen in het sorteercentrum. “Hij ruikt naar Leander”, zei ze ietwat geëmotioneerd, toen ze het leeuwtje dicht tegen zich aandrukte. “Ook mijn zus en ouders zullen hier zo blij mee zijn.”