Verkeersagressie eindigde in kletsnatte gracht in Meulebeke: vrienden komen na incident met taxichauffeur met boete weg

Op 17 oktober 2021 keerden de twee vrienden ’s morgens vroeg terug van een feest in Tielt. In de Marialoopsesteenweg in Meulebeke draaiden ze de weg op en hinderden op die manier een taxichauffeur die er met zijn BMW aan kwam. Dat zinde de man niet. Hij haalde het voertuig van de vrienden in, ging in de remmen en stapte uit. Ook Jean Louis L., die als passagier in de wagen zat, stapte uit. Het kwam tot een regelrechte vechtpartij op straat. Beide kemphanen tuimelden in een kletsnatte gracht. Toen Louis P., die achter het stuur zat, dit zag gebeuren, stapte hij ook uit en dreigde met een teaser. Daarna vluchtten de twee vrienden weg maar de taxichauffeur zette de achtervolging in en belde de politie. “Ik heb me gewoon verdedigd”, aldus L. “Die taxichauffeur stapte als eerste uit en viel ons aan.” Volgens de rechter was er geen sprake van wettige zelfverdediging. Hij gaf L. een voorwaardelijke boete van 800 euro voor de uitgedeelde slagen. Louis P. werd daarvoor vrijgesproken maar kreeg wel een boete van 800 euro voor de dreiging met de teaser. De taxichauffeur liep een gebroken neus op.