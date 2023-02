Verenigingen kunnen bij zaalverhuur voortaan technische medewerker inschakelen

Veertiger werd al twee keer betrapt met cannabis­plan­ta­ge, nu ontdekt politie drugslabo in zijn ‘stallen’ in Meulebeke: “Les nog niet geleerd”

In oude stallen achteraan een landelijke woning in Meulebeke is maandag een synthetisch drugslabo ontdekt. De 46-jarige bewoner is geen onbekende voor het gerecht en werd net als twee anderen opgepakt.