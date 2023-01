Veel interesse voor infoavond over hoe online fraude te herkennen

De politie organiseert op maandag 16 januari een infoavond in de Cultuurfabriek in Ingelmunster. Ze zullen er tips geven over hoe je online fraude kan herkennen. Online fraude zoals phishing is sinds enkele jaren de grootste uitdaging geworden van de politie om te bestrijden. Heel wat mensen worden er slachtoffer van, voornamelijk oudere mensen die niet helemaal vertrouwd zijn met de gevaren van het online gebeuren. Tijdens de infoavond worden waargebeurde verhalen verteld en tips & tricks gegeven over hoe het te herkennen. Er zijn experts aanwezig die alle vragen vanuit het publiek zullen beantwoorden. De infoavond start om 19.30 uur. De infoavond interesseert duidelijk veel mensen, want het is ondertussen al volledig volzet.