Van eiergooien tot schietlapschieten op Kriekefeesten

De spits wordt op vrijdag om 18 uur afgebeten met een eucharistieviering in de feesttent. Diezelfde avond is er een groentekaarting met gratis boterhammen met hoofdvlees. Zaterdag start om 9 uur met een vinkenzetting en om 14 uur is er een stratenloop van AVI. Vanaf 19 uur is er een barbecue met beenhesp en frietjes. Zondag staat alles in het teken van de kinderen. Vanaf 10 uur kunnen ze ravotten op springkastelen, in een grote zandbak, hebben ze strobalen om op te klimmen en vanaf 15 uur is er een schminkstand. Ook het spelletje Leeuwentoren zal er staan en in de namiddag zijn er sessies schietlapschieten. Die dag is er ook het ondertussen legendarische kampioenschap eiergooien, met ook een aparte categorie voor de jeugd.