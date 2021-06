Vader en moeder Lampaert zien zoon Yves winnen op BK tijdrijden in thuisdorp Ingelmunster: “Dankzij fans naar de overwinning gestuwd”

wielrennen profs Julie Van de Velde haalt zilver op BK tijdrijden: “Toch een beetje een gemiste kans”

17:42 Julie Van de Velde komt dichter. Op het BK tijdrijden in Ingelmunster haalde de renster van Team Jumbo-Visma zilver. Op Lotte Kopecky gaf ze over 25 km veertien seconden toe. Vorige zomer was ze op dit BK in Koksijde meer dan een minuut trager.